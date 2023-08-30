Началась полноценная разработка The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6, новую часть «Свитков», анонсировали ещё в 2018 году, показав короткий тизер с названием игры. С тех пор про проект вообще ничего не говорили, однако сейчас глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс поделился свежей информацией.
По его словам, разработка The Elder Scrolls 6 наконец-то полноценно стартовала. Игра вышла из стадии предпродакшена.
Очевидно, что в данный момент Bethesda сосредоточена на Starfield. Команда полирует игру, чтобы к релизу, который случится совсем скоро, она была полностью готовой.
The Elder Scrolls 6 вряд ли выйдет раньше 2030 года. Об этом в интервью говорил Тодд Говард.
Starfield же появится в продаже 6 сентября, а владельцы премиального издания получат доступ к игре уже 1-го числа.
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