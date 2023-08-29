Вышел эпичный трейлер Mortal Kombat 1 с Дэйвом Батистой

Warner Bros. выпустила очередной трейлер Mortal Kombat 1. В этот раз авторы представили рекламный ролик с живыми актёрами, главную роль в котором сыграл Дэйв Батиста («Стражи Галактики»). По сюжету трейлера его персонаж призывает всех поучаствовать в смертельной битве.

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Тем временем до релиза осталось ровно три недели: скорее всего, это далеко не последний рекламный ролик, приуроченный к скорому выходу продолжения культовой серии файтингов.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.