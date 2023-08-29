$95.47+0.76103.24+0.98

Раскрыты детали патча первого дня Starfield

Вчера стало известно, что Starfield уже получила патч первого дня. Его можно скачать на ПК и Xbox Series, а журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл детали патча. Он оказался крайне полезным.

Раскрыты детали патча первого дня Starfield
© Чемпионат.com

По большей части все улучшения касаются технической стороны проекта, чтобы на релизе он получился максимально отполированным.

Некоторые из улучшений

  • Исправлена редкая ошибка, из-за которой компаньоны могли зависать в воздухе.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули корабля могли смещаться.
  • Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей иногда не появлялись волосы.
  • Улучшена стабильность и производительность на Xbox Series.
  • Исправлен редкий сбой, который мог возникать при просмотре титров после завершения игры.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С 1 сентября тайтл будет доступен всем купившим премиальное издание игры.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости