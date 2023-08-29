Раскрыты детали патча первого дня Starfield
Вчера стало известно, что Starfield уже получила патч первого дня. Его можно скачать на ПК и Xbox Series, а журналист и инсайдер Том Хендерсон раскрыл детали патча. Он оказался крайне полезным.
По большей части все улучшения касаются технической стороны проекта, чтобы на релизе он получился максимально отполированным.
Некоторые из улучшений
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой компаньоны могли зависать в воздухе.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули корабля могли смещаться.
- Исправлена ошибка, из-за которой у персонажей иногда не появлялись волосы.
- Улучшена стабильность и производительность на Xbox Series.
- Исправлен редкий сбой, который мог возникать при просмотре титров после завершения игры.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С 1 сентября тайтл будет доступен всем купившим премиальное издание игры.
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