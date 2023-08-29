Для Starfield выпустили патч первого дня на 15 ГБ
Bethesda выпустила для Starfield патч первого дня. Его уже можно загрузить тем, кто оформил предзаказ проекта или забрал игру через Game Pass. Размер патча на Xbox составил 15 ГБ, а на ПК — 13,4 ГБ.
Судя по всему, этот патч убирает некоторые баги, которые были найдены во время недавних тестов игры. Кстати, журналист и инсайдер Том Хендерсон говорил, что его источники почти не нашли багов в Starfield, а те недоработки, которые были, исправлены.
Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda в космосе. В тайтле вам нужно взять на себя роль персонажа и выбрать свой путь: от космического пирата до одинокого странника, бороздящего просторы разных планет.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладатели премиального издания получат доступ к тайтлу уже 1 сентября.