Российские игровые компании оказались обеспокоены интересом властей к индустрии

«И без того маленький на фоне глобального российский рынок, осторожный интерес к которому начали восстанавливать зарубежные студии, пытаются жестко зарегулировать, при этом экономическая целесообразность такого подхода инициаторами не озвучивается. Действия регуляторов и заявления о перспективах использования игр и игровых сообществ государством беспокоят зарубежные студии, представители которых внимательно следят за новостями и оценивают риски выхода на рынок», — подчеркивает гендиректор РВИ (Развитие видеоигровой индустрии) Василий Овчинников