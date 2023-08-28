Российские игровые компании оказались обеспокоены интересом властей к индустрии
Среди российских игровых компаний был проведён опрос, где выяснилось, что их тревожит рост интереса властей к индустрии. По их словам, это осложняет переговоры с потенциальными партнёрами за рубежом.
«И без того маленький на фоне глобального российский рынок, осторожный интерес к которому начали восстанавливать зарубежные студии, пытаются жестко зарегулировать, при этом экономическая целесообразность такого подхода инициаторами не озвучивается. Действия регуляторов и заявления о перспективах использования игр и игровых сообществ государством беспокоят зарубежные студии, представители которых внимательно следят за новостями и оценивают риски выхода на рынок», — подчеркивает гендиректор РВИ (Развитие видеоигровой индустрии) Василий Овчинников
Одно из подведомственных отделений Роскомнадзора подготовило справку, где отмечены риски, которые несёт индустрия, включая кибербуллинг и создание негативного образа страны. По мнению авторов доклада, большинство популярных игр созданы «в странах, входящих в западное, евро-атлантическое культурное пространство», а образы русских в них «зачастую мифологизированы и подчёркнуто негативны».
К возможностям индустрии отнесли использование сообществ геймеров в качестве «инструмента информационного воздействия». Индустрия может стать каналом коммуникации с молодёжной средой для продвижения политических идей, брендов и установок