В Bethesda не считают проблемой, что Starfield на Xbox работает в 30 FPS

Вы не видите эти числа во время игры, вы не видите FPS. Следовательно, гораздо важнее не само число, а ощущение от игры. Главное, чтобы игра была плавной и цельной. И со Starfield именно так и есть. Когда все сами сыграют в Starfield, споры о частоте кадров утихнут.