Зак Снайдер назвал любимую видеоигру

Я вроде как хотел поиграть в Fortnite вместе с сыном, а потом ему не понравилось. В итоге я просто поиграл в неё сам. Я попал в настоящую чёрную дыру вместе с этой игрой. Имею в виду, я очень погрузился в неё. Играю без строительства.