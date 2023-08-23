Раскрыты новые детали Avatar: Frontiers of Pandora

Аванпосты, кастомизация снаряжения и крафт — новые детали Avatar: Frontiers of Pandora
Инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, раскрыл новые подробности Avatar: Frontiers of Pandora — видеоигре по мотивам культового фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
К сожалению, точный размер карты журналист не назвал, однако рассказал, что неисследованные зоны покрыты «туманом войны», которые будут разблокироваться путём захвата аванпостов. Также для перемещения по миру геймеры смогут использовать Икранов.
Также в игре появится возможность использовать различные эмоции, крафтить и кастомизировать снаряжение. Что касается камеры, то при полётах на Икранах она будет от третьего лица, а во всех остальных случаях — от первого.
Помимо этого, Хендерсон отметил, что в тайтле появится множество функций, которые типичны для «формулы открытого мира Ubisoft»: аванпосты, быстрые путешествия, колесо, оружие и так далее.
События игры не будут пересекаться с сюжетом серии фильмов «Аватар», хотя будут полностью вписываться в историю франшизы. Frontiers of Pandora расскажет о повзрослевшей девочке из на'ви, похищенной людьми 15 лет назад.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, Xbox Series и PS5. Игра будет поддерживать русские субтитры.