Разработчикам видеоигр предложили сплотиться вокруг VK

Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ подготовила стратегию развития игровой индустрии до 2030 года.

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Согласно стратегии, в качестве условия получения господдержки может стать обязательной предустановка магазинов приложений VK на все устройства и использование игрового движка NAU Engine. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным источника издания на рынке разработки игр, «дорожная карта» была подготовлена участниками профильного центра компетенций разработки «Игровые сервисы» при Минцифры. Среди авторов стратегии — VK, ассоциация АПРИОРИ (VK, Astrum Entertainment, ФКС, Innova) и АНО «Цифровая экономика».

Документ разделен на четыре трека: технологии, инвестиции, нормативно-правовые акты и образование. Он предусматривает, что в 2024 году российские игровые платформы (VK Play и RuStore) будут обязательны к предустановке на «все устройства». А для получения госфинансирования нужно будет использовать игровой движок NAU Engine, в разработку которого VK инвестирует 1 млрд рублей.

Также разработчики стратегии считают необходимым создание «экспортной комиссии при Минцифры / АНО АПРИОРИ / АНО ЦЭ для отбора проектов и развития партнерств с другими странами» и запуск на базе вузов акселераторов для молодых студий разработки игр.

«Сейчас похоже, что Минцифры хочет замкнуть на VK весь рынок», — сказал собеседник газеты в российской студии разработки видеоигр.

Он подчеркнул, что ни его студия, ни другие участники российского рынка игр не были в курсе подготовки документа. Гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников также отметил, что стратегия не обсуждалась с большинством представителей российских студий и назвал ряд ее положений, в том числе «подстраивание механизмов господдержки только под пользователей NAU Engine», спорными.

В свою очередь в АПРИОРИ заявили, что разработка документа не была кулуарной. В ассоциации рассказали, что эти инициативы обсудили участники ЦКР «Игровые сервисы», который состоит «из 20 экспертов от разных компаний». Также в АПРИОРИ пообещали, что «дорожная карта» будет «дополняться комментариями участников рынка».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что видеоигры — это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться и воспитывать в них общечеловеческие ценности. На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» он отмечал, что игры должны находиться на стыке «искусства и образования».