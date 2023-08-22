В России запустился Зал Славы с авторами и играми отечественной индустрии

«Русскоязычная игровая индустрия четверть века строилась талантливыми и искренними людьми, которые реализовывали конкурентоспособные мировые проекты и вдохновляли следующие за ними поколения на любовь к играм и желанием быть её частью. Сегодняшняя общественная инициатива позволяет нам, пусть и формально, поблагодарить всех тех, кто создавал и развивал нашу индустрию, сказать спасибо легендарным людям, профессионалам, командам. У «Зала Славы» уже есть достойные лауреаты и претенденты и я верю, что новые имена и игры будут в этом пантеоне», — считает Гаджи Махтиев