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В России запустился Зал Славы с авторами и играми отечественной индустрии

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) объявила, что запустила проект «Зал Славы». Он посвящён легендарным деятелям и играм отечественной игровой индустрии.

В России запустился Зал Славы с авторами и играми отечественной индустрии
© Mundfish

В списках будут как советские игры, так и современные бестселлеры. О многих из проектов массовый пользователь мог и не слышать, а права на них уже принадлежат зарубежным компаниям, как это стало с шутером Will Rock. 26 сентября стартует народное голосование — в номинации «Люди» пользователям предстоит отдать голоса за известных в индустрии личностей, без которых не состоялись бы величайшие проекты от Тетриса до Atomic Heart.

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«Мы хотим, чтобы наш проект стал не только своеобразной аллеей звёзд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и проектом-вдохновением для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала. Уверен: нас ждет открытие новых звёзд отечественного геймдева», — говорит руководитель РВИ Василий Овчинников

Прокомментировал инициативу и Гаджи Махтиев, основатель «Канобу» и «Игромании».

«Русскоязычная игровая индустрия четверть века строилась талантливыми и искренними людьми, которые реализовывали конкурентоспособные мировые проекты и вдохновляли следующие за ними поколения на любовь к играм и желанием быть её частью. Сегодняшняя общественная инициатива позволяет нам, пусть и формально, поблагодарить всех тех, кто создавал и развивал нашу индустрию, сказать спасибо легендарным людям, профессионалам, командам. У «Зала Славы» уже есть достойные лауреаты и претенденты и я верю, что новые имена и игры будут в этом пантеоне», — считает Гаджи Махтиев

РВИ

На данный момент в «Зал Славы» вошли:

  • Алексей Пажитнов — программист и создатель «Тетриса»;
  • Виктор Савюк — создатель бренда игровых приставок Dendу;
  • Сергей Орловский — основатель студии Nival и разработчик «Аллоды»;
  • Сергей Супонев — легендарный телеведущий программы «Денди — Новая реальность»;
  • Андрей Кузьмин — основатель «К-Д ЛАБ» и игры «Вангеры»;
  • Борис Репертур и Антон Зайцев — ведущие одной из первых и самой популярной передачи 90-х о видеоиграх «От винта!».