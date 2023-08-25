7 лучших игр про рыбалку на ПК
Как-то так сложилось, что мини-игры, посвященные рыбалке, стали одним из главных трендов в играх последних лет. Однако игр, которые уделяют этому хобби больше внимания, не так много — и мы собрали семь лучших.
Dave the Diver
Dave the Diver — пожалуй, самая неожиданная инди-сенсация 2023 года. Игра о добродушном водолазе, который ныряет за рыбой для суши-ресторана своего товарища, покорила тысяча игроков — и дело не только в хорошем чувстве юмора. Dave the Diver постоянно подбрасывает новые сюрпризы, открытия и механики, даже когда игрок совершенно этого не ждет. При желании разработчиков можно было бы упрекнуть в том, что они слишком быстро забрасывают собственные идеи, но делать этого совершенно не хочется: оптимизм Дейва заразителен.
Ridiculous Fishing
Суть Ridiculous Fishing полностью соответствует названию: это игра про самую экстремальную рыбалку из всех возможных. А именно… Про расстрел рыбы из дробовика и другого огнестрельного оружия. Но сначала улов надо подцепить, аккуратно направляя крючок, пока он тонет на дно озера. Простые механики, шикарный юмор, затягивающий процесс — Ridiculous Fishing почти идеальная мобильная игра. Правда, сейчас она доступна только на iOS.
Dredge
Dredge сочетает романтику морской рыбалки, завораживающие пейзажи и космический хоррор в традициях Г.Ф. Лавкрафта. Изучайте архипелаг на своем рыболовном траулере, раскидывайте сети, ищите крупную рыбу… Но будьте осторожны: в темных водах таится нечто страшное. И после захода солнца за уловом стоит выходить только при хорошем освещении: иначе даже тени могут утащить незадачливого рыбака на тот свет.
Fishing Planet
Если вы ищите максимально возможный реализм, то Fishing Planet — игра от рыбаков и для рыбаков. Проект не только бесплатный, но еще и многопользовательский, если вы хотите посидеть за удочкой в компании товарища. Fishing Planet предлагает почти 200 видов рыб, множество разных удочек, две дюжины водоемов и реалистичную систему погоды, которая влияет на эффективность рыбалки.
Final Fantasy XIV
Final Fantasy XIV отличается от многих других MMORPG тем, что даже профессии, ориентированные на крафтинг, получают свои уникальные механики и сюжетные ветки. И рыбалке в этом плане особенно повезло: игрок может выходить в море, нырять за рыбой и спрятанными сокровищами, скрафтить себе легендарную удочку и целый комплект рыбацкой брони. Иными словами, любителям рыбалки есть, чем заняться в Final Fantasy XIV.
Stardew Valley
Stardew Valley, как и любой уважающий себя симулятор фермы, тоже предлагает рыбалку в качестве мини-игры — но уделяет ей сравнительно больше внимания, чем многие другие проекты в жанре. Игроку нужно следить за своим снаряжением, погодой и местами для рыбалки; сами по себе механики, конечно, простые, но они расширяются за счет прокачки рыболовных умений.
Moonglow Bay
Наконец, Moonglow Bay — идиллический симулятор рыбалки в идиллическом городе, где игрок пройдет путь от новичка до настоящего мастера рыбной ловли. Причем игра не ограничивается одними лишь выходами в море: Moonglow Bay делает акцент на самом городе и его обитателях, которые могут стать верными друзьями и соседями игрока.