7 лучших игр про рыбалку на ПК

Как-то так сложилось, что мини-игры, посвященные рыбалке, стали одним из главных трендов в играх последних лет. Однако игр, которые уделяют этому хобби больше внимания, не так много — и мы собрали семь лучших.

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Dave the Diver

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Dave the Diver — пожалуй, самая неожиданная инди-сенсация 2023 года. Игра о добродушном водолазе, который ныряет за рыбой для суши-ресторана своего товарища, покорила тысяча игроков — и дело не только в хорошем чувстве юмора. Dave the Diver постоянно подбрасывает новые сюрпризы, открытия и механики, даже когда игрок совершенно этого не ждет. При желании разработчиков можно было бы упрекнуть в том, что они слишком быстро забрасывают собственные идеи, но делать этого совершенно не хочется: оптимизм Дейва заразителен.

Steam

Ridiculous Fishing

Суть Ridiculous Fishing полностью соответствует названию: это игра про самую экстремальную рыбалку из всех возможных. А именно… Про расстрел рыбы из дробовика и другого огнестрельного оружия. Но сначала улов надо подцепить, аккуратно направляя крючок, пока он тонет на дно озера. Простые механики, шикарный юмор, затягивающий процесс — Ridiculous Fishing почти идеальная мобильная игра. Правда, сейчас она доступна только на iOS.

Dredge

Dredge сочетает романтику морской рыбалки, завораживающие пейзажи и космический хоррор в традициях Г.Ф. Лавкрафта. Изучайте архипелаг на своем рыболовном траулере, раскидывайте сети, ищите крупную рыбу… Но будьте осторожны: в темных водах таится нечто страшное. И после захода солнца за уловом стоит выходить только при хорошем освещении: иначе даже тени могут утащить незадачливого рыбака на тот свет.

Steam

Fishing Planet

Если вы ищите максимально возможный реализм, то Fishing Planet — игра от рыбаков и для рыбаков. Проект не только бесплатный, но еще и многопользовательский, если вы хотите посидеть за удочкой в компании товарища. Fishing Planet предлагает почти 200 видов рыб, множество разных удочек, две дюжины водоемов и реалистичную систему погоды, которая влияет на эффективность рыбалки.

Steam

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV отличается от многих других MMORPG тем, что даже профессии, ориентированные на крафтинг, получают свои уникальные механики и сюжетные ветки. И рыбалке в этом плане особенно повезло: игрок может выходить в море, нырять за рыбой и спрятанными сокровищами, скрафтить себе легендарную удочку и целый комплект рыбацкой брони. Иными словами, любителям рыбалки есть, чем заняться в Final Fantasy XIV.

Steam

Stardew Valley

Stardew Valley, как и любой уважающий себя симулятор фермы, тоже предлагает рыбалку в качестве мини-игры — но уделяет ей сравнительно больше внимания, чем многие другие проекты в жанре. Игроку нужно следить за своим снаряжением, погодой и местами для рыбалки; сами по себе механики, конечно, простые, но они расширяются за счет прокачки рыболовных умений.

Steam

Moonglow Bay

Наконец, Moonglow Bay — идиллический симулятор рыбалки в идиллическом городе, где игрок пройдет путь от новичка до настоящего мастера рыбной ловли. Причем игра не ограничивается одними лишь выходами в море: Moonglow Bay делает акцент на самом городе и его обитателях, которые могут стать верными друзьями и соседями игрока.