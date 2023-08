7 лучших игр про роботов на ПК

Меха-игр не бывает слишком много: огромные роботы вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Если в последнее время вас тянет на научную фантастику, хаос и взрывы, мы подготовили подборку лучших игр про роботов.

Battletech

Battletech — это комбинированный варгейм, который разыгрывает сражения бронетехники, авиации и гигантских меха-роботов на одном поле боя. Долгое время он существовал только в виде настольной игры, однако в 2018 году Paradox Interactive выпустила компьютерную адаптацию в виде пошаговой тактики. Разработкой Battletech занималась студия Harebrained Schemes, которая известна своей серией Shadowrun — но на этот раз авторы сделали гораздо больший акцент на боевые механики и реализм.

Into the Breach

Into the Breach от создателей FTL: Faster Than Light быстро прослыла одной из лучших тактических стратегий 2010-х — и не зря. Это без пяти минут идеальный таймкиллер, где каждая битва мехов против жуков ощущается как маленькая головоломка. Игроку всего-то и нужно, что продержаться в живых определенное количество ходов, но для этого предстоит тщательно просчитывать ходы и оборачивать атаки гигантских насекомых против них самих. Каждый поклонник тактических игр просто обязан дать Into the Breach шанс.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human посвящена роботам немного другого рода: потерянным, несчастным и человечным — возможно, даже слишком человечным. Дэвид Кейдж никогда не славился умением писать хорошие истории, да и к сюжету Detroit: Become Human регулярно возникают большие вопросы. Но если отключить мозг и наслаждаться зрелищем, то вы получите красивую драму о восстании машин, где судьбы всех персонажей действительно меняются от ваших решений.

Titanfall 2

Titanfall 2 стала жертвой сомнительных решений Electronic Arts: издатель решил выпустить игру практически в тот же день, что и Battlefield 1, из-за чего продажи проекта по менее известной серии сильно пострадали. Но это не значит, что Titanfall 2 не заслуживает внимания — совсем наоборот. Отличная сюжетная кампания, замечательный мультиплеер, грамотно отточенные механики: не зря ведь геймплей игры послужил базой для разработки Apex Legends.

Armored Core VI

Да, Armored Core VI еще не вышла, но, если судить по отзывам инфлюенсеров и игровых журналистов, поклонникам меха-аниме и игр ни в коем случае нельзя пропускать этот релиз. Студия FromSoftware знакома большинству геймеров по Dark Souls, Bloodborne и Sekiro, но именно Armored Core является самой плодородной франшизой команды. Динамичные битвы на больших скоростях, пост-апокалиптический мер, проработанная механика настройки мехов, соревновательный мультиплеер — Armored Core VI просто обречена на успех.

Zone of the Enders: The 2nd Runner

Zone of the Enders — один из менее известных проектов Хидео Кодзимы; геймдизайнера принято почитать за серию Metal Gear Solid, но меха-экшен в его трактовке работает ничуть ни хуже, чем карикатурная бондиана. Отчасти Zone of the Enders можно сравнить с Metal Gear Rising: Revengeance: это простая, но крайне зрелищная игра, где можно добиться многого — если игрок, конечно, того захочет.

Metal Wolf Chaos XD

Наконец, Metal Wolf Chaos XD — ремастер некогда эксклюзивной для Японии игры FromSoftware, которая вышла на родине еще в 2004 году. До всего остального мира она добралась значительно позже, и, наверное, это даже хорошо: сейчас гораздо больше людей могут по достоинству оценить весь абсурд Metal Wolf Chaos. Игры, где президент США отправляется спасать страну от восстания на личном боевом мехе, защищая Белый дом от захватчиков при помощи пушки, стреляющей акулами.