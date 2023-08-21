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Украинский футболист «Арсенала» Зинченко основал команду по CS:GO

Полузащитник сборной Украины по футболу и игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко основал собственную команду по игре CS:GO. Команда получила название Passion.

Украинский футболист «Арсенала» Зинченко основал команду по CS:GO
© Betassist

В состав Passion вошли молодые украинские киберспортсмены. Состав Passion выглядит следующим образом: zeRRoFIX, marat2k, jambo, jackasmo, s-chilla, Kane (тренер)/ Тренером команды стал Михаил «Kane» Благин, ранее работавший в Gambit и NAVI.

Отметим, что в июле 2023 года Даниил «Zeus» Тесленко пожаловался на Михаила Благина за «кражу» игроков.

Александр Зинченко сам регулярно играет в CS:GO, а также участвовал в различных благотворительных турнирах по онлайн-шутеру. Украинец недавно восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил в конце предыдущего сезона.