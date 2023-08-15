Фанаты подобрали актеров для экранизации Red Dead Redemption 2 — в списке Кира Найтли
Фанаты Red Dead Redemption подобрали актеров для экранизации второй части игры. В список кандидатов вошли многие голливудские звезды.
На роль главного героя Red Dead Redemption 2 Артура Моргана фанаты «утвердили» звезду популярного сериала «Сверхъестественное» — Дженсена Эклса. Актер действительно чем-то похож на персонажа из игры.
Роль антагониста Датча Ван Дер Линде в экранизации исполнил бы Джеффри Дин Морган. Актер хорошо справился с злодейским амплуа в «Ходячих мертвецах» и смог бы повторить свой успех еще раз.
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Любимицу игроков Сэди Адлер, по мнению фанатов, могла бы сыграть голливудская красавица — Кира Найтли. Она подошла просто идеально.