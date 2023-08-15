Фанаты подобрали актеров для экранизации Red Dead Redemption 2

Фанаты Red Dead Redemption подобрали актеров для экранизации второй части игры. В список кандидатов вошли многие голливудские звезды.

© Cq.ru

На роль главного героя Red Dead Redemption 2 Артура Моргана фанаты «утвердили» звезду популярного сериала «Сверхъестественное» — Дженсена Эклса. Актер действительно чем-то похож на персонажа из игры.

Роль антагониста Датча Ван Дер Линде в экранизации исполнил бы Джеффри Дин Морган. Актер хорошо справился с злодейским амплуа в «Ходячих мертвецах» и смог бы повторить свой успех еще раз.

Cq.ru

Cq.ru

Cq.ru