Осторожно, в CS:GO хакеры могут вычислять игроков по IP-адресу

Датамайнер Aquarius заявил, что нашел в CS:GO потенциально опасную уязвимость. По его словам, хакеры могут получить IP-адреса игроков.

Aquarius отметил, что шансы стать жертвой злоумышленников невелики и конкретных фактов существования эксплойта у него нет, но он все равно оповестил Valve о находке возможной «дыры» в CS:GO. Разработчики в курсе проблемы и пообещали разобраться.