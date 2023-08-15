Осторожно, в CS:GO хакеры могут вычислять игроков по IP-адресу
Датамайнер Aquarius заявил, что нашел в CS:GO потенциально опасную уязвимость. По его словам, хакеры могут получить IP-адреса игроков.
Aquarius отметил, что шансы стать жертвой злоумышленников невелики и конкретных фактов существования эксплойта у него нет, но он все равно оповестил Valve о находке возможной «дыры» в CS:GO. Разработчики в курсе проблемы и пообещали разобраться.
Уязвимость якобы касается только соревновательного режима CS:GO — пользователям других режимов, Counter-Strike 2 и платформы FACEIT опасаться нечего.
Aquarius также дал пару советов игрокам Counter-Strike по защите своих IP-адресов.
- Перейдите в настройки Steam - В игре - значение «Никогда» для параметра «сетевые функции Steam».
- Убедитесь, что в файле config/exec для параметра «cl_hideserverip» установлено значение 1. Это не позволит игре отображать ваш публичный IP-адрес в консоли при загрузке офлайн-матчей.