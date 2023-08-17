Пираты утверждают, что «русская хакерша EMPRESS» — это парень из Болгарии

В «пиратском» сообществе разгорелся скандал между EMPRESS и известной хакерской группировкой SKIDROW. Первая обвинила группу в «ничтожности» после взлома упрощенной версии Denuvo в игре Fe. В ответ на оскорбления в SKIDROW заявили, что под маской «русской хакерши» скрывается парень из Болгарии.

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Если верить данным хакеров, EMPRESS — пропавший ранее взломщик под ником Voksi, который до этого состоял в не менее известной «пиратской» команде CODEX. Такой образ он создал, чтобы эффективнее выпрашивать донаты у своих поклонников.

Это современный Дон Кихот из Болгарии, который вечно воюет с ветряными мельницами [DRM]. Подобно герою этой истории, Volski тоже стал нести чушь.

SKIDROW

В SKIDROW даже предложили пари: если они сумеют полностью обойти защиту игры, то EMPRESS опубликует видео, как она занимается взломом «полностью обнаженной». Последнюю фразу «Императрица» использовала в своих NFO-сообщениях.

В ответ EMPRESS лишь оставила короткое сообщение:

Как жаль видеть вас в таком состоянии после того, как я вас изнасиловала... Но не волнуйтесь, потому что в следующий раз будет еще жестче.

EMPRESS