Геймер выяснил, сколько длится день в GTA Online
Пользователь Reddit Mronlyfansdotcom выяснил , сколько внутриигрового времени прошло с момента запуска GTA Online. Цифры шокировали геймеров.
Один внутриигровой день GTA Online равен 48 минутам реального времени. С момента запуска проекта прошло больше 9 лет или 3606 суток. Путем несложных вычислений удалось понять, что мир GTA Online существует уже 296 игровых лет.
Так геймеры отреагировали на пугающие расчеты в комментариях:
Значит ли это, что персонажи могут жить бесконечно? Ребят, у меня плохие новости: мы все вампиры.
Прошло столько времени, а Mile High Club все еще строят… Знаете, вполне реалистично.
Чувак, мне страшно подумать зачем ты начал это считать, но интересно…