Хидео Кодзима ожидал более долгих прохождений хоррора PT

Знаменитой P.T., игры, которая представляла собой интерактивный тизер впоследствии отменённой Silent Hills, исполнилось 9 лет.

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Это был совместный проект Хидео Кодзимы, Гильермо дель Торо и Нормана Ридуса, который так и не увидел свет из-за Konami (о чём компании продолжают напоминать по сей день). Саму P.T. также уже давно убрали из PlayStation Store. При этом игроки не забывают проект и продолжают воскрешать его в разных формах — в прошлом году, к примеру, его запустили на невзломанной PS5.

«День рождения» P.T. пришёлся на gamescom 2014. Сам Кодзима ожидал, что на прохождение хоррора у игроков уйдёт несколько месяцев, однако те сумели справиться с задачей очень быстро, всего за несколько часов. По словам геймдизайнера, на этот факт указал и Джефф Кили, ещё во время презентации Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.