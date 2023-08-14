Persona 6 может появиться на Xbox в день своего релиза

Cооснователь XboxEra и соведущий одноимённого подкаста Ник Бейкер поделился новым слухом, связанным с Persona 6.

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Официально шестую Persona ещё не анонсировали, однако, согласно прошлым слухам, её могут выпустить к 2026 году. И в день релиза, если верить словам Бейкера, игра также появится на платформе Xbox.

Бейкер рассказал, что видел в сети различные слухи, связанные с Persona 6, включая и тот, в котором утверждалось, что Sony якобы пытается добиться эксклюзивности игры. Однако сам он располагает иной информацией, а именно информацией о «day one»-релизе проекта на Xbox.

Стоит отметить, что Бейкер ничего не знает о потенциальном появлении Persona 6 в Game Pass. Журналист также подчёркивает, что всё сказанное им об игре остаётся слухами.