Инсайдер показал новую PlayStation

В сети появилось видео с демонстрацией корпуса обновленной консоли PlayStation 5 с отсоединяемым дисководом. Об этом сообщает портал Insider-Gaming со ссылкой на инсайдера, известного в Twitter под ником BwE_Dev.

На опубликованных кадрах видно, что новая модель консоли PS5 CFI-2016 получила более компактный и тонкий корпус, а также два порта USB-C на передней панели. Кроме того, на корпусе устройства появились два прореза для дополнительной вентиляции, один из которых является частью модульной конструкции съемного дисковода. Съемный оптический привод, по всей видимости, будет продаваться отдельно, а в базовой конфигурации консоль будет еще тоньше.

Ранее на одном из китайских форумов появилось изображение с приставкой без дисковода.

По данным главного редактора Insider Gaming Тома Хендерсона, новая PlayStation 5 поступит в продажу в сентябре 2023 года. Компания Sony пока не анонсировала новинку и не комментировала слухи о ней. Компания продолжает выпускать обычные модели PS5 со встроенным дисководом и версии Digital Edition. без него.