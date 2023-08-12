Что такое скины в играх и как их продают

Косметические скины, к сожалению или к счастью, стали практически неотъемлемой частью современного гейминга. Они встречаются везде: в одиночных играх, в многопользовательских проектах, серьезных, казуальных, киберспортивных — и везде на них смотрят с презрением. Кратко рассказываем, что такое скины и как разработчики продают их геймерам.

© Epic Games Store

Что такое скины

Видео дня

Скины — это косметические предметы, которые меняют определенные визуальные элементы игры. Например, в Counter-Strike: Global Offensive каждое оружие обладает десятками различных вариаций, которые ранжируются по редкости, степени износа и другим признакам. Team Fortress 2 предлагает игрокам собирать головные уборы, которые выделяют их персонажей на фоне прочих, Dota 2 позволяет настроить детали одежды каждого героя, Fortnite продает скины, которые полностью меняют внешность игрока… Иными словами, вариантов много — все зависит от жанра конкретной игры.

Изначально скины задумывались как инструмент для самовыражения игроков: они подчеркивали сложные достижения, статус или опыт игрока. Скажем, ранние игры серии Halo награждали игроков за разные подвиги, вроде прохождения сюжетной кампании на высочайшей сложности, шлемами для многопользовательской игры. Они никак не влияли на баланс матчей, но позволяли игрокам выставить свои достижения напоказ.

Epic Games Store

Похожей философии придерживаются и современные разработчики. Скины присутствуют практически в каждой более-менее крупной игре — порой даже в тех, где они, вроде бы, и не нужны. Скины разнообразят визуальную составляющую и вносят некое чувство новизны: например, в League of Legends, где некоторые пользователи годами играют на одних и тех же персонажах.

Как продают скины

Помимо всего прочего, скины — один из основных инструментов монетизации free-to-play игр. Они безобидны в плане баланса и достаточно недороги в плане производства, поэтому регулярный поток свежей косметики так или иначе обеспечивает разработчикам прибыль. Хотя, конечно, не обходится и без курьезных случаев: например, игрового магазина Diablo IV, где скин для одного персонажа может стоить как отдельная игра.

Если рассуждать в целом, то разработчики игр продают косметические скины одним из трех способов. Ни один из них нельзя назвать идеальным, но реакция игроков, как правило, зависит от специфических факторов: стоимости предметов, их редкости, регулярности выхода и так далее.

Подарочные эксклюзивы. Премиальные издания крупных игр, от Final Fantasy XIV до Resident Evil 4, как правило предлагают игрокам косметические скины в качестве бонуса. Ими могут стать брелки для оружия (или редкие экземпляры оружия), варианты причесок или других элементов внешности, а также полноценные скины, меняющие вид персонажа.

Премиальные издания крупных игр, от Final Fantasy XIV до Resident Evil 4, как правило предлагают игрокам косметические скины в качестве бонуса. Ими могут стать брелки для оружия (или редкие экземпляры оружия), варианты причесок или других элементов внешности, а также полноценные скины, меняющие вид персонажа. Прямые продажи. Если в игре есть косметика, то, скорее всего, в ней также найдется магазин, где игрок может купить эту косметику. Подобная модель используется, например, в Diablo IV и Fortnite. Игрок платит реальные деньги, после чего они конвертируются в специальную игровую валюту, которая идет на скины.

Blizzard Entertainment