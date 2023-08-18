Лучшие игры про вампиров на ПК и консолях

Вампиры всегда были довольно популярными героями видеоигр, причем не только фэнтезийных: обитатели ночи не подвластны жанровым рамкам и встречаются в самых разных амплуа. На случай, если вас тянет на мистику, мы собрали подборку отличных игр про вампиров.

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Vampire: The Masquerade — Bloodlines

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Bloodlines вышла еще в 2004 году — и на протяжении почти 20 лет она держит титул, пожалуй, лучшей игры на тему вампиров, городского фэнтези и современной мистики. Она рассказывает хитро закрученную историю о придворных интригах вампирских кланов, где нельзя найти однозначно правых и виноватых: в мире Bloodlines нет добра и зла. Только разные оттенки серого, которые раскрываются немного иначе с каждым новым прохождением. На всякий случай заранее предупредим, что для нормальной работы игры нужно загрузить фанатские патчи — их не трудно найти в Интернете.

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Code Vein

Вампиры в аниме, как правило, не слишком похожи на своих западных сородичей. Например, в Code Vein они — последние выжившие после катаклизма, который превратил человеческий мир в пост-апокалиптическую пустошь. И лишь немногие вампиры достаточно сильны, чтобы защитить остатки цивилизации от таинственных монстров, отдавшихся во власть жажды крови. Если говорить о механиках, то Code Vein очевидно вдохновлена играми FromSoftware: она сложная, но довольно занятная, если вы любите напряженные сражения и гибкую систему прокачки. Кроме того, весь сюжет можно пройти в кооперативном режиме.

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Vampire: The Masquerade — Swansong

Swansong от создателей интерактивного триллера The Council — бюджетная но довольно любопытная игра по вселенной Vampire: The Masquerade. Детектив, где игроку предстоит расследовать скандал в вампирском сообществе, переключаясь между тремя протагонистами — и тремя разными перспективами. Каждый из них обладает своими способностями и подходит к детективной работе по-разному: в дело идут угрозы, ложь, красноречие, криминалистика и грубая сила.

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V Rising

V Rising — самый настоящий симулятор графа Дракулы, где игрок может сам пройти путь от слабой нежити до хозяина ночи. Чтобы вернуть себе былое величие, главный герой должен исследовать просторный открытый мир, постепенно восстанавливать свой роскошный замок, заводить союзников, отбиваться от инквизиции и, конечно же, сторониться солнца.

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BloodRayne: Terminal Cut

Еще совсем недавно нарочито жестокие, мультяшно жестокие игры воспринимались критиками и аудиторией иначе, и BloodRayne — во всех смыслах слова продукт той эпохи. Кровавый, беспощадный экшен в духе эксплотейшн-фильмов, где сексапильная вампирша в одиночку уничтожает орды зомби-нацистов-культистов. BloodRayne состарилась похуже, чем другие игры в списке, но переиздание Terminal Cut — хороший способ познакомиться с культовой классикой. Поклонникам трешовых боевиков рекомендуется.

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Castlevania: Symphony of the Night

Symphony of the Night повлияла на индустрию игр гораздо сильнее, чем, наверное, рассчитывали ее создатели: «метроидвании» пошли именно от этой части Castlevania. Да, игра довольна старая, однако она прекрасно сохранилась — Symphony of the Night до сих пор способна удивить и бросить вызов даже искушенным поклонникам жанра. Не говоря уже о том, что Алукард — один из самых могущественных и обаятельных вампиров в видеоиграх.

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Vampire Survivors

Наконец, в Vampire Survivors не так уж и много, собственно, вампиров — зато полным-полно другой нечисти. Инди-бестселлер быстро завоевал репутацию превосходного таймкиллера: от Vampire Survivors чертовски тяжело оторваться. Десятки играбельных персонажей, апгрейдов, уровней, секретов, монстров, хорошо спрятанных пасхалок и прочих радостей отлично дополняют незамысловатый, динамичный геймплей. Не зря ведь игра породила армию подражателей.