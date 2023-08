Лучшие игры про вампиров на ПК и консолях

Vampire: The Masquerade — Bloodlines

Code Vein

Vampire: The Masquerade — Swansong

Swansong от создателей интерактивного триллера The Council — бюджетная но довольно любопытная игра по вселенной Vampire: The Masquerade. Детектив, где игроку предстоит расследовать скандал в вампирском сообществе, переключаясь между тремя протагонистами — и тремя разными перспективами. Каждый из них обладает своими способностями и подходит к детективной работе по-разному: в дело идут угрозы, ложь, красноречие, криминалистика и грубая сила.

V Rising

BloodRayne: Terminal Cut

Castlevania: Symphony of the Night

Symphony of the Night повлияла на индустрию игр гораздо сильнее, чем, наверное, рассчитывали ее создатели: «метроидвании» пошли именно от этой части Castlevania. Да, игра довольна старая, однако она прекрасно сохранилась — Symphony of the Night до сих пор способна удивить и бросить вызов даже искушенным поклонникам жанра. Не говоря уже о том, что Алукард — один из самых могущественных и обаятельных вампиров в видеоиграх.