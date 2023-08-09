В первом трейлере Call of Duty Modern Warfare 3 показали Макарова
На днях Activision показала тизер Call of Duty: Modern Warfare III, которая была известна ранее как Call of Duty 2023. Сегодня же был представлен первый трейлер. В нём появился и легендарный злодей Владимир Макаров. Полноценная мировая премьера игры состоится 17 августа.
«Совершенное зло возвращается», — гласит описание трейлера
Новинка должна стать прямым продолжением предыдущей игры. Можно ожидать сюжетную кампанию и мультиплеер, а также новинки в Call of Duty: Warzone 2. Том Хендерсон говорил, что в ней появится новая карта со стартом первого сезона MW3.
Call of Duty: Modern Warfare III должна выйти на PC, PlayStation и Xbox 10 ноября. Судя по намёкам, в новую часть можно будет перенести снаряжение из Call of Duty: Modern Warfare II (2022).