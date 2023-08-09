В первом трейлере Call of Duty: Modern Warfare 3 показали Макарова

На днях Activision показала тизер Call of Duty: Modern Warfare III, которая была известна ранее как Call of Duty 2023. Сегодня же был представлен первый трейлер. В нём появился и легендарный злодей Владимир Макаров. Полноценная мировая премьера игры состоится 17 августа.

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«Совершенное зло возвращается», — гласит описание трейлера

Новинка должна стать прямым продолжением предыдущей игры. Можно ожидать сюжетную кампанию и мультиплеер, а также новинки в Call of Duty: Warzone 2. Том Хендерсон говорил, что в ней появится новая карта со стартом первого сезона MW3.