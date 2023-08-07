Разработчиков игры про Россию заметили в Германии

Украинская студия 4A Games примет участие в выставке Gamescom 2023, которая пройдет 23-27 августа в немецком Кельне. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

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В описании нет точной информации о том, что именно команда покажет на выставке. Однако уточняется, что студия зарегистрировалась как компания, занимающаяся играми в жанре экшн.

Ожидается, что на выставке разработчики официально анонсируют следующую часть Metro. По данным инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, новую игру в серии намерены представить до конца 2023 года.

Также источник утверждал, что новую Metro уже можно полностью пройти, а ее релиз якобы запланирован на 2024 год.

Кроме 4A Games выставку посетит еще одна украинская студия — GSC Game World. Команда подтвердила, что привезет в Германию демоверсию игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Metro Exodus («Метро: Исход»), последнюю на данный момент игру в серии, выпустили в 2019 году. Проект получил два сюжетных дополнения — «Два полковника» и «История Сэма».

Сюжет Exodus происходит в 2035-2036 годах после ядерной войны. Игрок в роли солдата по имени Артем отправляется на паровозе «Аврора» из Москвы на восток России в поисках нового места для жизни.