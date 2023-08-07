Продолжение Metro: Exodus могут анонсировать на gamescom 2023

Как стало известно из списка участников gamescom 2023, новую часть серии «Метро» могут анонсировать уже в конце августа. На это намекает то, что на выставке будет студия 4A Games, разработчики оригинальной франшизы.

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О продолжении Metro: Exodus стало известно ещё в феврале. Тогда авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что игру уже можно пройти от начала до конца и не встретить критических багов. Кроме того, на будущий анонс намекает и то, что на прошлогодней gamescom издательство Deep Silver представило обновлённый зомби-экшен Dead Island 2.