Матыцин: Игры стран СНГ демонстрируют единство спортивного сообщества

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ выступают как пример единства спортивного сообщества. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Эти Игры демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство нас как спортивного сообщества. Это уважение друг к другу, консолидация всего сообщества, - сказал Матыцин. - Мы вчера посетили Хатынь, историю надо помнить, чтить, уважительно относиться. Это призыв к молодежи, надеюсь, люди, приехавшие на Игры, будут рады победам, общению. С нашей стороны мы полностью будем поддерживать любые формы сотрудничества по отдельным видам спорта, категориям спортсменов, это могут быть национальные команды".

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал о процессе взаимодействия между странами в вопросе организации Игр стран СНГ. "Это второй наш опыт с 2021 года, первое мероприятие приняла Казань, думали, как правильно организовать. Россия проводила соревнования во время пандемии коронавируса, было сложнее их организовать, но по 16 видам спорта прекрасно их провели. Мы плотно работали с коллегами, со всеми странами. Увеличилось количество спортсменов, интерес к данному соревнованию растет, мы на этом останавливаться не будем. Мы хотим, чтобы в 2025 году в Азербайджане Игры прошли еще более масштабно и красиво, спорт - это сила, которая должна объединять".

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани.