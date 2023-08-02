Китайские компании захватили рынок игровых консолей России

В первом полугодии 2023 года 50% рынка игровых приставок в России заняли недорогие консоли малоизвестных брендов из Китая. Об этом сообщает Forbes.

© Газета.Ru

При этом годом ранее доля подобных производителей в штучных продажах составляла лишь 15%. Речь идет об игровых консолях со средней стоимостью около 1,5 тыс. руб.

Доля ретроконсолей под образами Sega и Dendy (эмуляторов 8- и 16-битных приставок из 1990-х) упала в штучном выражении с 40% до 20%.

При этом японская компания Sony даже нарастила долю PlayStation в денежном выражении. По мнению аналитиков, это стало возможным благодаря налаженному параллельному импорту. Все крупные производители еще год назад официально ушли с российского рынка.

Всего за первую половину года в России были реализованы 550 тыс. игровых приставок на сумму 9,5 млрд руб., рассказал гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По словам бизнес-аналитика «F+ tech-Марвел» Артура Махлаюка, китайские ноунейм-консоли чаще всего представляют собой эмуляторы ретроприставок и рассчитаны на фанатов ретро-игр.

Он заключил, что такие гаджеты не составляют конкуренцию Xbox, PlayStation и Nintendo из-за огромной разницы в цене, базе игр, графике и производительности.