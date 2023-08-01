Вышел эксклюзивный геймплей триллера Fort Solis про шахтёрскую базу на Марсе

На YouTube-канале IGN появился эксклюзивный геймплейный ролик Fort Solis, который длится около 15 минут и демонстрирует пребывание инженера Джека Лири на Марсе.

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Напомним, что Лири сыграл Роджер Кларк, который известен многим геймерам по роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Другими героями Fort Solis стали доктор Уайатт Тейлор в исполнении Троя Бейкера (известная личность в индустрии) и инженер Джессика Эпплтон в исполнении Джулии Браун («Шизариум»).