Стало известно, как будет выглядеть Виктор Вембаньяма в NBA 2K24

Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. 8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых один из шести удачных трёхочковых.