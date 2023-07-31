В Госдуме поздравили Team Spirit с победой на крупном турнире по Dota 2

«Это молодой вид спорта. Талантливые парни участвуют в крупных турнирах и развивают этот спорт. Думаю, нам нужно у них поучиться, как независимо от политических событий в мире можно нормально относиться друг к другу. Тем более, одерживать победы. Это доказывает, что мы можем побеждать с украинскими спортсменами даже на чемпионатах мира», — цитирует Свищёва «Спорт-экспресс».