Соавтор «Черепашек-ниндзя» назвал игру по комиксу The Last Ronin «феноменальной»
В марте стало известно, что в разработке находится Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin — видеоигра, основанная на комиксе «Черепашки-ниндзя: Последний Ронин» и вдохновлённая в том числе God of War (2018). Один из авторов зелёных братьев Кевин Истмен рассказал о том, как пришла идея адаптировать комикс в качестве игры.
Сделать видеоигру предложила именно Nickelodeon. Компании не хотела делать «мейнстримный» продукт и создавать конкурента выходящей 2 августа ленте «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром».
«Nickelodeon, которая всегда была отличным партнёром и большим другом во всём, позволяла делать то, что мы делаем, на самом деле не хотела превращать концепцию The Last Ronin в полноценный мейнстрим, вроде большого фильма или того, что может конкурировать с Mutant Mayhem. Они коллективно придумали идею игры, потому что это позволяло пройти весь путь [Ронина] до конца. В принципе, они могли бы использовать это во всех вещах, связанных с The Last Ronin. Они сделали разные рисунки и моменты… То, что мы видели, вызывает мурашки по коже. Это действительно феноменально, они взяли материал прямо со страниц комикса», — поделился Кевин Истмен
Черепашки-ниндзя имеют богатую историю на поприще видеоигр, а успешная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge вскоре получит дополнение с режимом выживания. Учитывая то, как положительно настроен Истмен, можно надеяться на новую отличную игру, но её дата релиза неизвестна.