Соавтор «Черепашек-ниндзя» назвал игру по комиксу The Last Ronin «феноменальной»

«Nickelodeon, которая всегда была отличным партнёром и большим другом во всём, позволяла делать то, что мы делаем, на самом деле не хотела превращать концепцию The Last Ronin в полноценный мейнстрим, вроде большого фильма или того, что может конкурировать с Mutant Mayhem. Они коллективно придумали идею игры, потому что это позволяло пройти весь путь [Ронина] до конца. В принципе, они могли бы использовать это во всех вещах, связанных с The Last Ronin. Они сделали разные рисунки и моменты… То, что мы видели, вызывает мурашки по коже. Это действительно феноменально, они взяли материал прямо со страниц комикса», — поделился Кевин Истмен