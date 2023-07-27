Стала известна продолжительность сюжета Mortal Kombat 1

Недавно игроки спросили руководителя NetherRealm Studios Эдварда Буна о том, сколько времени уйдёт на прохождение сюжетного режима в Mortal Kombat 1. По словам разработчика, он будет примерно такой же продолжительности, как и кампании в Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 11.

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В среднем, для завершения сюжетного режима в двух предыдущих частях у геймеров уходило шесть часов. Если учитывать дополнительный контент, то прохождение может занять до 17 часов.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра пропустит PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажимает на специальную кнопку.