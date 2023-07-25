Представлены пять первых героев Marvel в EA Sports FC 24

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 (ранее — серия FIFA) показали пять героев — специальных карточек для режима Ultimate Team с уникальным дизайном, созданных в рамках коллаборации с Marvel.

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В списке героев игры впервые оказалась девушка, бывшая футболистка «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт. Она получила рейтинг 89.

Также уникальные карточки получили четыре легендарных игрока прошлых лет — Карлос Тевес, Уэсли Снейдер, Биксант Лизаразю и Джанлука Виалли.