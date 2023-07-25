Фильмы по играм, которые застряли в производственном аду

«Братья Супер Марио в Кино» собрал более миллиарда долларов в прокате, став самой успешной экранизацией видеоигры в истории. Но это скорее исключение из правила: на практике большинство фильмов по мотивам игр в принципе не доживает до релиза, даже если все намекает на успех. Портал GameSpot рассказал о самых интересных отмененных картинах, основанных на видеоиграх.

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Halo

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Полнометражный фильм по Halo — пожалуй, самый высокопрофильный проект своего рода, погибший в производственном аду. На фоне успеха трилогии «Властелин колец» к работе над киноверсией саги о Мастере Чифе привлекли Питера Джексона — он должен был стать исполнительным продюсером фильма. Нила Бломкампа пригласили на роль режиссера, тогда как сценарием занимались Алекс Гарленд («28 дней спустя») и Д.Б. Уайсс — один из будущих создателей «Игры престолов» от HBO.

Премьера была намечена на лето 2007 года, но, к сожалению, в октябре 2006-го появились новости, что проект заморожен на неопределенный срок. Бломкамп остался в деле, но Гарленд и Уайсс не стали дожидаться возобновления работы. Тем не менее, опыт не прошел зря. Нил Бломкамп и Питер Джексон перенесли свои наработки по Halo в «Район №9» — именно благодаря этому фильму широкая публика впервые узнала о Бломкампе.

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BioShock

Фильм на основе серии BioShock Кена Левина впервые анонсировали в 2008 году: тогда режиссером картины должен был стать Гор Вербински, известный по «Пиратам Карибского моря». Но работа над проектом была остановлена уже в следующем году из-за того, что бюджет превысил $160 млн. По словам самого Вербински, менеджмент был готов одобрить повышение бюджета только при условии, что фильм получит возрастной рейтинг PG-13 — режиссер счел этот компромисс неприемлемым. Сейчас же попыткой экранизировать BioShock занимается Netflix — в 2022-м платформа объявила о сотрудничестве с 2K и Take-Two.

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Байопик об основателе Atari

В 2008 году студия Paramount согласилась выделить средства на биографический фильм об основателе Atari Нолане Бушнелле, причем на его роль собирались пригласить Леонардо ДиКаприо. Сценаристы Брайан Хекер и Крейг Шерман лично убедили Бушнелла, что смогут достойно «рассказать его уникальную историю». Фигура Нолана Бушнелла считается весьма важной для игровой индустрии: он стоял у истоков аркадных автоматов и домашних консолей. Но, по каким-то причинам, проект так и не увидел свет.

Wheelman

В 2006 году Вин Дизель подтвердил, что собирается снять экранизацию игры Wheelman (с самим собой в главной роли) при поддержке Midway Games, MTV Films и студии Paramount. По задумке Дизеля, фильм должен был выйти одновременно с игрой, тем самым положив начало первой интегрированной франшизе. Но план был выполнен лишь отчасти: в 2009-м вышла только игровая версия Wheelman, без премьеры на больших экранах. Тем не менее, Дизель не забросил эту идею. Он снялся в «Хрониках Риддика» и повторил свою роль в одноименной игре, а сейчас прорабатывает аналогичные планы по Ark 2.

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The Division

В 2016 году появились новости, что Джейк Джилленхол и Джессика Честейн снимутся в фильме по мотивам шутера The Division от Ubisoft. Оскароносный Стивен Гейган должен был написать сценарий и заняться режиссурой; позже его место занял Дэвид Литч, известный по работе над «Джоном Уиком». Но на данный момент фильм застрял в лимбе. Литч покинул проект из-за плотного графика, и никакой информации о дальнейшей судьбе экранизации пока нет.

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Splinter Cell

Впрочем, фиаско The Division — не первый подобный случай в портфолио Ubisoft. Студия пытается вывести франшизу Splinter Cell на большие экраны еще с 2012 года. Том Харди получил приглашение на роль Сэм Фишера, постановщик «Борна» Даг Лиман одно время числился как режиссер фильма. Но, опять же, сейчас никто не знает, в каком состоянии на самом деле находится проект.

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Call of Duty

Немногие знают об этом, но Activision Blizzard имеет собственный отдел по работе над фильмами и сериалами. Один из проектов в разработке — обширная киновселенная в стиле Marvel, которая объединяет события и персонажей серии Call of Duty. В 2017 году ходили слухи, что студия завершила несколько сценариев и начинала делать наброски будущей франшизы. Одно время продюсеры хотели выпускать фильмы на основе разных ответвлений Call of Duty, вроде Black Ops и Modern Warfare, но пока о прогрессе нет никаких новостей.