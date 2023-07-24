Счета владельцев Game Insight арестуют в рамках дела о банкротстве

По данным СМИ, в рамках дела о банкротстве российского подразделения студии мобильных игр «Гейм Инсайт» на счета и недвижимое имущество владельцев был наложен арест со стороны суда.

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Дело было связано с обращением конкурсного управляющего ООО «Гейм Инсайт» Дениса Качуры, который (помимо прочего) требовал выплатить долги по зарплате 271 сотруднику компании.

В данном случае идёт о сумме в 75,9 млн рублей — их должны арестовать на счетах владельцев студии. Среди последних упоминается бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк и основатели интернет-холдинга Григорий Фингер и Михаил Винчель.

Кроме того, представители российского подразделения Game Insight требовали от литовской компании выплат в размере 154,3 млн рублей — этот иск был удовлетворён.