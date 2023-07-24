Корбан Найт может покинуть «Авангард», громкий слух в КХЛ, все подробности, 24 июля 2023 года

Но дыма без огня не бывает, поэтому не стоит удивляться, если канадец всё же покинет Омск.

Сегодня по новостным хоккейным лентам спортивных СМИ и Интернету прошёл громкий слух. Канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт якобы может покинуть клуб по семейным обстоятельствам, а обе стороны оперативно решают, как урегулировать данный вопрос. Сообщалось, что на дефицитную позицию Найта руководством омичей уже подбираются новые кандидатуры, но топовых центральных нападающих, а уж тем более уровня Корбана, сейчас практически не сыскать.

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Кстати, сегодня же состоялась открытая тренировка «ястребов», на которой у главного тренера Михаила Кравца спросили про сроки прибытия в расположение команды Найта и американца Рида Буше.

«Найт и Буше по плану должны присоединиться к нам в Сочи перед турниром. Левый крайний в первую тройку? Конечно же, мы ждём Владимира Ткачёва, а дальше будем смотреть», – заявил Кравец.

Действительно, у «Авангарда» на следующий сезон вырисовывалась супертройка. Два топовых легионера и Владимир Ткачёв, с которым, не сомневаемся, в итоге договорятся и подпишут контракт.

Все трое прекрасно дополняли друг друга ещё в прошлом чемпионате. Найт, Буше и Ткачёв набирают много очков, закрывают большинство и являются мечтой для любого тренера. Но Ткачёв, повторимся, до сих пор не подписан, а теперь ещё и вокруг Найта начали появляться неприятные разговоры.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», – прокомментировал специально для нашего издания слухи вокруг Найта агент хоккеиста Алёша Пилко.

В целом у Корбана в КХЛ всё складывается замечательно. В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла за результативность. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах. Найт, наряду с Буше, должен стать самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги в следующем сезоне (зарплата обоих по 95 млн рублей). Больше таких денег ни один, ни другой не получат ни в Европе, ни в Северной Америке.

Для Найта в Омске созданы все условия, его любят болельщики и ценит тренерский штаб. Канадец – системообразующий хоккеист для нынешнего «Авангарда». Особенно учитывая перестройку в команде и имеющиеся проблемы с составом.

«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», – заявил специально для нашего издания генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Конечно, в нынешней политической ситуации у легионеров могут возникать различные проблемы, в том числе семейного характера. Но хочется, чтобы иностранец столь высокого уровня всё же остался в нашей лиге. Сам Найт уже давно привык к России и КХЛ, отлично зарекомендовал себя здесь, а в случае его ухода у «Авангарда» могут посыпаться все планы и заготовки на сезон. Роль главного тренера (и, безусловно, клубного менеджмента) моментально возрастёт в разы, но справится ли Кравец с кризисной ситуацией и хватит ли ему опыта для принятия нужных решений по ходу сезона?