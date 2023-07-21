Шахматист Ян Непомнящий заявил, что часто играет в World of Warcraft

Ян Непомнящий заявил, что часто играет в World of Warcraft
Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, как любит коротать досуг.
«Я довольно часто играю в World of Warcraft. Это отличный способ убить время. Из плюсов: можно играть против других игроков, как в «Доте», а можно в режиме PvE – это, как правило, менее эмоционально, более рутинно. Некий отдых.
Конечно, если говорить о профессионалах, то они вообще не отдыхают, играют целый день. Я, слава богу, играю не целый день, но заходил каждый вечер», — цитирует 33-летнего гроссмейстера «Чемпионат».
Напомним, Непомнящий является чемпионом Европы 2010 году. В 2021 году он уступил в матче за «шахматную корону» норвежцу Магнусу Карлсену – 3,5:7,5. В нынешнем году Ян проиграл представителю Поднебесной Дин Лижэню – 8,5:9,5.
Ранее Непомнящий заявил, что не хочет менять спортивное гражданство, но и не планирует выступать за сборную России в ближайшее время.