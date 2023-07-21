Шутер High on Life от автора «Рика и Морти» может выйти на PlayStation

Юмористический шутер High on Life от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда вышел в прошлом году. Игра получила смешанные оценки, однако стала хитом в Game Pass на Xbox и ПК.

Тогда игра обошла стороной консоли PlayStation, однако недавно пользователь «Твиттера» под ником Knoebel заметил её упоминание в базе данных PS Store. Он обнаружил патч с исправлением багов и общими улучшениями.

Скорее всего, разработчики High on Life занимаются тестированием шутера на консолях PlayStation. Официального анонса пока не было.