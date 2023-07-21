Появились подробности кроссовера Dying Light 2 с «Ходячими мертвецами»

В ходе ивента геймерам будет предложено семь ежедневных испытаний. За их выполнение полагается комиксная обложка в стиле «Ходячих мертвецов», но с героями Dying Light 2. После выполнения всех испытаний геймеров ждёт награда — амулет в виде шляпы Рика Граймса.