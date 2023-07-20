Сценарист Baldur’s Gate 3 прояснил заявление о 17 тыс вариаций финала игры

Недавно сеть взбудоражило заявление Larian о том, что в Baldur’s Gate III будет 17 тысяч вариаций финала, а теперь сценарист Адам Смит подробнее раскрыл эту концепцию.

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Как и предполагалось ранее, не все изменения будут менять мир целиком, но даже мелкие действия и решения игрока вызовут разные реакции у персонажей BG3. Причём речь идёт о поступках, которые пользователь совершает уже с «первых кликов».

По словам Смита, игроки часто представляют сюжетные выборы в виде схемы, где каждый выбор открывает за собой новую ветку истории — и так до бесконечности. Но если бы дело обстояло так, то у пользователей исчезла бы возможность возвращаться в определённые точки сюжета.

Смит отметил, что нарратив их игры больше похож на огромную паутину, где центр — это финал, а края — различные вариации старта сюжета. Таким образом, игрок движется примерно к одной и той же точке, события которой могут отличаться в зависимости от предыдущих действий. А множество сюжетов «на пути» к финалу переплетены между собой, поэтому игрок будто бы «танцует» между ними.

Заодно сценарист добавил, что если важного персонажа убивают, то у игрока ещё будет возможность добыть у него какую-то полезную информацию (к примеру, через заклинания). Но в вопросах взаимодействия их погибшую версию нельзя будет сравнить с «живой». Подобные ситуации усложняют сценаристам жизнь, но авторы готовы предоставить подобный выбор — даже если игрок решить прикончить почти всех своих спутников.