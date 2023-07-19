Сцена с поездом из новой «Миссия: невыполнима» не была вдохновлена Uncharted 2

Режиссёр новой части «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри рассказал, что сцена с поездом из фильма не была вдохновлена схожим эпизодом из Uncharted 2: Among Thieves.

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Ранее на ленту обратил внимание один из создателей игры, Брюс Стрэйли, предположив, что авторы картины черпали вдохновение именно из истории Нейтана Дрейка. В новой «Миссии» герой Итана Ханта (Том Круз) пытается выбраться из падающего поезда в стиле персонажа Uncharted 2.

Но Маккуорри признался, что эпизод из игры не возникал в разговорах создателей, поскольку постановщик очень плохо разбирается в этой индустрии.

Автор добавил, что в прошлом упомянул слово Uncharted в посте о «Племени изгоев», но тогда он имел ввиду его буквальный смысл — «неизведанное». Хотя игроки подумали, что автор говорит про франшизу Дрейка. Маккуори добавил, что сам играл лишь в один проект из всей индустрии — Unreal Tournament.