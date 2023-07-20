Как разводить домашних питомцев в The Sims 4

Домашние питомцы играют не последнюю роль в The Sims 4: они выступают полноценными членами семьи и имеют собственную механику размножения. Если вы хотите заняться профессиональным разведением виртуальных животных, то рассказываем, как это работает.

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Кошек и собак можно разводить при наличии дополнения «Кошки и собаки». Самки кошек и собак могут производить помет от одного до трех детенышей. Каждый котенок и щенок занимает один слот в семье, поэтому если вы хотите развести целый зоопарк, то заранее позаботьтесь о том, чтобы всем хватило места.

Рожать потомство могут только самки животных: это происходит через один игровой день после того, как они забеременеют. Понять, что ваш питомец вступил в период течки, можно по маленьким сердечкам вокруг них и в облаках мыслей. После этого вам необходимо выбрать соответствующую опцию в диалоговом окне животного: игра предложит вам выбрать одного из доступных самцов в качестве партнера.

Но имейте в виду, что спаривание двух животных не всегда проходит успешно. Если питомцы трутся носами и вокруг них вращаются сердечки, то все хорошо. Если они агрессивно реагируют друг на друга, то вам придется дожидаться следующего цикла течки.

Когда настанет время родов, питомец начнет проявлять признаки беспокойства: тяжело дышать, тревожно бродить по дому. Не паникуйте — это просто знак того, что начались схватки. Вам не придется срочно везти питомца в ветеринарную клинику: животные сами прекрасно справляются со своими делами. После родов вы сможете дать новорожденному котенку или щеночку имя — точно так же, как и ребенку-симу.