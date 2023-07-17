Авторы первой Fallout делали невышедшую духовную наследницу игры в 2005 году

Студия Troika Games была основана авторами Fallout Тимом Кейном, Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном. Увы, она просуществовала недолгое время, хотя и выпустила Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Была и нереализованная игра с кодовым названием Epic.

Это должна была быть духовная наследница первой Fallout с изометрическим видом и сеттингом пост-апокалипсиса. Мир определялся фракциями, а система навыков была достаточно глубокой и делилась на боевые, социальные, воровские и магические категории. Открывать их в каком угодно порядке было нельзя: если начать прокачивать воровство, то перейти к боевой ветке можно было бы лишь после получения навыка запугивания.