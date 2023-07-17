Выпущен фастфуд со «вкусами» игры Diablo IV

Компания Blizzard представила в Южной Корее серию риса быстрого приготовления со «вкусами» игры Diablo IV. Об этом сообщает портал Esports Chimp. Релиз необычной продукции приурочен к скорому старту первого сезона в Diablo IV – «Сезону чумы».

© RodFergusson/Twitter

Серия продуктов питания включает в себя шесть «вкусов», названных в честь персонажей Diablo IV. Среди них кроме прочих можно выбрать варианты, стилизованные под главного злодея или главного героя – Лилит и Инария соответственно.

Кроме непосредственно еды покупатели упаковок риса в Южной Корее получат билеты с кодами. Активируя коды на специальном сайте, можно выиграть коллекционное издание Diablo IV, фигурку Инария, коврик для мыши и не только.

На необычный релиз в своем Twitter отреагировал и директор разработки Diablo IV Род Фергюссон. По его словам, «кое-что» из представленных новинок он уже получил «на пробу».