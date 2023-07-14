Лучшие квесты на ПК

Point-and-click квесты некогда были доминирующим жанром на рынке видеоигр, но те времена давно прошли. Сейчас же старомодные приключения — вотчина небольших инди-студий, которые пытаются сыграть на ностальгии публики. И иногда у них прекрасно получается. Мы собрали список из пяти превосходных квестов, если вы соскучились по головоломкам и захватывающим сюжетам.

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Unavowed

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Unavowed гарантированно понравится поклонникам книжного цикла «Досье Дрездена»: это городское фэнтези, где повседневное идет рука об руку с необъяснимым. Детектив, одержимый демоном, присоединяется к тайному сообществу, которое защищает Нью-Йорк от магических угроз — проклятий, монстров, древних пророчеств и прочей мистики. Студия Wadjet Eye Games — мастера жанра, и Unavowed — одна из лучших работ команды.

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NORCO

NORCO стала одной из самых высоко оцененных инди-сенсаций 2022 года. По форме игра ближе к визуальной новелле, чем к традиционному квесту, но по содержанию она мало на что похожа. Это меланхоличная история об ушедшей молодости, возвращении на родину и неумолимом течении времени, которая разворачивается на фоне мертвых болот Луизианы. NORCO филигранно сочетает элементы научной фантастики и южной готики — последняя в играх встречается не так уж и часто.

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Fran Bow

Fran Bow — настоящий подарок поклонникам психологических хорроров, творчества Тима Бертона и парадоксально милых страшилок. Маленькая Фран отправляется на поиски любимого кота, сбежав из психлечебницы, но впереди ее ждет путешествие по странным, необъяснимым мирам. Fran Bow великолепно работает с тоном повествования: в один момент игра может быть невероятно тяжелой и мрачной, в другой — сказочной и по-хорошему детской. Не зря она стала культовой.

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Return to Monkey Island

Финальная игра серии Monkey Island и последнее приключение легендарного пирата Гайбраша Трипвуда. Поклонники франшизы много лет ждали этого релиза, и, к счастью, он не разочаровал: создатель серии Рон Гилберт не потерял хватку. Return to Monkey Island — невероятно теплая, уютная комедия в лучших традициях классики. Смешная, яркая и неожиданно остроумная. Единственным недостатком игры можно назвать разве что спорный визуальный стиль, но это скорее вопрос предпочтений.

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Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero — одна из тех игр, благодаря которых о медиуме в принципе начали рассуждать серьезно. Она одной из первых поставила точку в бесконечных рассуждениях о том, можно ли считать игры искусством — да, разумеется можно. Даже нужно! Никак иначе Kentucky Route Zero воспринимать нельзя: она впитала в себя слишком много литературы, кинематографа и поэзии. Да, она практически не имеет никакого геймплея, загадок или механик, но великолепно написанный сценарий, проработанная эстетика и звук перевешивают этот маленький недостаток.