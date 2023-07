От Silent Hill 2 до Metal Gear Solid Delta: самые громкие ремейки 2023-2024 года

2023-2024 годы обещают стать богатыми не только на оригинальные игры, но и на ремейки легендарных тайтлов — о существовании многих из них еще недавно были лишь слухи. Портал Game Informer рассказал о самых громких из предстоящих ремейков.

© Square Enix

Alone in the Dark

Релиз: 25 октября 2023

Прадедушка современных хорроров, вышедший в далеком 1992 году, вновь получил перезапуск. На этот раз Alone in the Dark станет приключенческой игрой от третьего лица, где игрокам предстоит исследовать проклятый особняк роли одного из двух протагонистов — каждый идет по собственному сюжету.

Steam

Lollipop Chainsaw

Релиз: 2023 год

Lollipop Chainsaw 2012 года нельзя назвать недооцененным шедевром или коммерческим хитом, однако она, как и многие другие игры Suda51, стала культовой. Но поклонникам, которые ждут ремейка уровня Resident Evil 2 или Final Fantasy VII, стоит снизить ожидания. Студия Dragami Games подает новую Lollipop Chainsaw как «максимально близкую к ремастеру»; Suda51 и режиссер Джеймс Ганн, работавшие над оригинальной игрой, не имеют отношения к перезапуску.

Dragami Games

Final Fantasy VII Rebirth

Релиз: 2024 год

Продолжение ремейка Final Fantasy VII покинет антиутопический город Мидгар и отправит героев в путешествие по неведомым землям. Скорее всего, поклонники игры смогут посетить много знакомых локаций (и персонажей), но Клауда и его товарищей также ждет много нового — не зря ведь финал первой части изменил канон серии.

Square Enix

Persona 3 Reload

Релиз: 2024 год

Именно Persona 3 превратила спин-офф серию франшизы Shin Megami Tensei в мега-популярного монстра, которым она является сегодня — и Atlus намерена пересобрать игру с нуля на движке Unreal Engine. Графика и механики ремейка будут ближе к Persona 5; кроме того, Persona 3 Reload получит новый англоязычный дубляж и дополнительные сюжетные ветки. Правда, девушка-протагонист, которую можно было выбрать в версии игры на PSP, не попадет в ремейк.

SEGA

Silent Hill 2

Релиз: пока не анонсирован

Студия Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и The Medium, занимается перезапуском Silent Hill 2. Да, разработчики не могут похвастать безупречным портфолио, но хочется надеяться, что фундамент в виде устоявшейся франшизы поможет им реализовать свой потенциал.

Steam

Max Payne 1 и 2

Релиз: пока не анонсирован

Remedy Entertainment порадовала поклонников Max Payne неожиданным заявлением: финны пришли к договоренности с Rockstar Games и занимаются ремейками первых двух игр серии. Студия продала права на IP разработчикам GTA в 2002 году, и теперь обе компании совместно перезапустят культовый боевик. Непосредственно работа над проектом лежит на Remedy, тогда как Rockstar возьмет на себя финансирование и издание игр.

Steam

Gothic

Релиз: пока не анонсирован

«Готика» 2001 года получит достоверный ремейк с современной графикой, благодаря которому новая аудитория сможет познакомиться с одной из самых необычных RPG в истории индустрии. Боевую систему и схему управления, за которые часто критиковали оригинал, полностью переработают на современный лад. Студия THQ Nordic Barcelona даже выпустила играбельный тизер, чтобы собрать отзывы публики.

Steam

The Witcher

Релиз: пока не анонсирован

CD Projekt Red работает над множеством проектов, и один из них — полноценный ремейк первого «Ведьмака». Разработкой занимается студия Fool’s Theory на движке Unreal Engine 5; по словам CD Projekt, сейчас игра находится на ранних стадиях работы.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Релиз: пока не анонсирован

Месяцы слухов подтвердились: Konami действительно готовит полноценный ремейк Metal Gear Solid 3 — пожалуй, одной из самых любимых публикой игр серии. По словам самих разработчиков, игра получит современную графику и звук, но, в остальном, ремейк перескажет историю становления Биг Босса.