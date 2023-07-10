«Добро пожаловать в клуб» — вышел первый трейлер футсима EA SPORTS FC 24

Electronic Arts выпустила первый трейлер EA SPORTS FC 24 — нового футбольного симулятора, который придёт на замену серии FIFA. В коротком ролике актёр Дэниэл Калуя представляет мировых звёзд и отмечает, что спортсменов и игроков объединяет одно — страсть к футболу.

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Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Кроме того, EA подтвердила, что первый геймплейный показ действительно состоится уже 13 июля. В четверг разработчики покажут первый ролик с игровым процессом, поделятся основными деталями и откроют предзаказы на игру.