На обложке самого дорогого издания EA Sports FC 24 не будет Мбаппе, Месси и Роналду

10 июля Electronic Arts представила обложку Ultimate-издания EA Sports FC 24 — новой части футбольного симулятора, который придёт на смену серии FIFA . На ней изображены главные звёзды мирового футбола: от Эрлинга Холанда до Сэм Керр.

Обложка также намекает на то, что игроки действительно смогут собрать состав из мужчин и женщин в одной команде в режиме Ultimate Team. Ранее об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.