Самые реалистичные игры: ТОП игр с красивой графикой

Мода на реализм преследует игровую индустрию уже многие годы. По большей части она, конечно, затрагивает графику, которая все ближе и ближе подбирается к фотореалистичности — но далеко не всегда. Мы подготовили подборку из пяти реалистичных игр: как в плане визуальной составляющей, так и в плане механик.

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Red Dead Redemption 2

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Red Dead Redemption 2 в свое время подвергалась жесткой критике со стороны специалистов по игровой индустрии: разработка проекта шла в крайне тяжелых условиях, и многие сотрудники Rockstar стали жертвами кранча. Несложно понять, почему — для этого достаточно лишь взглянуть на количество деталей. Маленьких и не всегда нужных, но сильно погружающих в исторический сеттинг. Уход за лошадями и оружием, анимации и внешность диких животных, пейзажи природы, поведение NPC… Мир Red Dead Redemption 2 не имеет равных по степени проработки.

Steam

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 года неожиданно для всех стала одним из самых популярных проектов года. Причем игрой заинтересовались далеко не только поклонники реальной авиации: возможность насладиться великолепными видами с высоты птичьего полета привлекла широчайшую аудиторию. Правда, для того, чтобы комфортно играть в MFS на высоком разрешении, понадобится мощный компьютер — фотореалистичная техника и ландшафт серьезно нагружают даже продвинутые системы.

Steam

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program предлагает иной тип реализма — беспощадно-физический. Да, сами по себе человечки-кербалы выглядят как персонажи мультфильма, но космическая программа по запуску кербалов в открытый космос подчиняется всем законам физики. И незнание этих законов при строительстве ракет никого не освобождает от ответственности. Kerbal Space Program заставляет учитывать давление, прочность материалов, сопротивление воздуха, скорости, нагрузки… Иными словами, практически все из того, о чем приходится думать реальным инженерам.

Steam

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 — чистокровная гоночная аркада, где на первом плане вместо реалистичной физики стоят комфорт и удобство игрока. И это даже правильно: так ничто не помешает пользователям наслаждаться душераздирающими видами Мексики. Жаркие пустыни и карьеры, грязные дождевые леса, реки, горы, живописные города, залитые солнечным светом — графически Forza Horizon 5 вплотную приблизилась к фотореализму.

Steam

Escape from Tarkov

Наконец, Escape from Tarkov — реалистичный милитари-шутер, который, по факту, положил начало самостоятельному жанру. Она отчасти напоминает многие королевские битвы: игроки высаживаются на огромную локацию, где пытаются найти как можно больше добычи и выбраться из матча живыми. Есть только одно «но» — практически каждый нюанс игры опирается на реализм. От поведения и конструкции оружия до системы повреждений, звука и даже игровой экономики. В Escape from Tarkov вполне можно погибнуть, если забыть перед вылазкой вставить патроны в магазин — да, здесь это две отдельные категории предметов.