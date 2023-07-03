В русской озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 может принять участие голос Ви из Cyberpunk 2077

Примерно полмесяца назад к нам присоединился и активно держит со мной контакты Егор Васильев – голос Ви в Cyberpunk 2077. Мы хотели придержать эту новость до момента, когда решим все организационные вопросы, но анонсируем это сейчас. Вскоре возможен разговор со студией GameVoice на предмет обсуждения возможности озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 на профессиональном уровне с привлечением большого количества мастеров дубляжа. Егор является фанатом S.T.A.L.K.E.R., этот человек пришёл сюда с целью помочь комьюнити с профессиональной озвучкой и действует из лучших побуждений.