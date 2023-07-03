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В русской озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 может принять участие голос Ви из Cyberpunk 2077

Весной 2022 года стало известно, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет русской озвучки. Спустя некоторое время студия GamesVoice заявила, что хотела бы заняться дубляжом проекта, как только состоится его релиз.

В русской озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 может принять участие голос Ви из Cyberpunk 2077
© GSC GAME WORLD

Спустя год после анонса фанатская группа VK «Вестник «Того Самого Сталкера» объявила, что в работе над озвучкой заинтересован Егор Васильев — он больше всего известен как русский голос Ви в Cyberpunk 2077. В ближайшее время администрация группы планирует наладить связь с командой GamesVoice, которая обещала заняться дубляжом игры.

Примерно полмесяца назад к нам присоединился и активно держит со мной контакты Егор Васильев – голос Ви в Cyberpunk 2077. Мы хотели придержать эту новость до момента, когда решим все организационные вопросы, но анонсируем это сейчас. Вскоре возможен разговор со студией GameVoice на предмет обсуждения возможности озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 на профессиональном уровне с привлечением большого количества мастеров дубляжа. Егор является фанатом S.T.A.L.K.E.R., этот человек пришёл сюда с целью помочь комьюнити с профессиональной озвучкой и действует из лучших побуждений.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

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